Цькувала 11-класницю за розумові здібності: мама школярки домоглася покарання вчительки за булінг

Школярка стала жертвою булінгу від класної керівниці та однокласників у ліцеї на Кіровоградщині.

Джерело фото: suspilne.media

У 11-класниця Кіра Коробко з Аджамського ліцею на Кіровоградщині стала жертвою булінгу. Ініціатором цькування була класна керівниця та однокласники. Постраждала дівчинка звернулася до адміністрації школи та навіть написала заяву до поліції, – повідомляє «Суспільне».

За словами Кіри, класна керівниця налаштовувала проти неї весь колектив та говорила, що дівчина має розумові відхилення. Одним із образливих випадків стала ситуація, коли вчителька говорила, що російська – це рідна мова школярки, що було надзвичайно образливо для дівчини.

Учениця також розповіла, що супроводжуючи насмішки та цькування зі сторони класу, вчителька також іноді долучалася до них. Також однокласники ігнорували її та не спілкувалися з нею.

Після того, як мама дівчинки звернулася до адміністрації школи, класна керівниця була звільнена.

Директорка ліцею пояснила, що в класі дійсно були елементи булінгу, але це була одноразова суперечка, яку вдалося врегулювати. За її словами, інцидент став одноразовим, але все ж, було вжито профілактичних заходів.

Зараз поліція розглядає справу і визначить, хто був причетний до булінгу та наскільки систематичним був психологічний тиск на школярку. За встановлення вини можуть бути застосовані адміністративні санкції, включаючи штрафи.

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