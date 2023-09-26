Травля 11-классницы за умственные способности: мама школьницы добилась наказания учительницы за буллинг

Школьница стала жертвой буллинга от классной руководительницы и одноклассников в лицее на Кировоградщине.

Источник фото: suspilne.media

В 11-классница Кира Коробко из Аджамского лицея на Кировоградщине стала жертвой буллинга. Инициатором травли была классная руководительница и одноклассники. Пострадавшая девочка обратилась к администрации школы и даже написала заявление в полицию, – сообщает «Суспільне».

По словам Киры, классная руководительница настраивала против нее весь коллектив и говорила, что девушка имеет умственные отклонения. Одним из оскорбительных случаев стала ситуация, когда учительница говорила, что русский - это родной язык школьницы, что было чрезвычайно оскорбительно для девушки.

Ученица также рассказала, что сопровождая насмешки и травлю со стороны класса, учительница также иногда присоединялась к ним. Также одноклассники игнорировали ее и не общались с ней.

После того, как мама девочки обратилась к администрации школы, классная руководительница была уволена.

Директор лицея объяснила, что в классе действительно были элементы буллинга, но это был одноразовый спор, который удалось урегулировать. По ее словам, инцидент стал одноразовым, но все же, были приняты профилактические меры.

Сейчас полиция рассматривает дело и определит, кто был причастен к буллингу и насколько систематическим было психологическое давление на школьницу. За установление вины могут быть применены административные санкции, включая штрафы.

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