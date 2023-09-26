Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Киевский окружной административный суд получит деньги для работников аппарата суда

Высший совет правосудия согласовал перераспределение финансирования.

Доноры и украинские чиновники обсудили проект Плана реформ для Украины, - Сергей Марченко пояснил, что потребность в международном финансировании в 2024 году составляет около $43 млрд

Ранее член Управляющего комитета от США Майк Пайл передал на рассмотрение Платформы доноров проект Плана реформ, в котором говорится о создании ВАСУ, проверке судей Верховного Суда, изменениях в структуре НАБУ и САП.

Для запуска Службы дисциплинарных инспекторов требуется дополнительно около 9,8 млн. гривен

Дисциплинарным инспекторам необходимы дополнительные работники, кабинеты, ремонты и компьютеры.

Для назначения новых судей в 2024 году может не хватить денег – Совет правосудия

В Высшем совете правосудия обратили внимание, что бюджет на 2024 год не учитывает возможность заполнения всех вакантных должностей судей, на которые уже объявлены конкурсы.

Для органов власти, не являющихся юридическими лицами, и иностранных юрлиц отменят обязанность регистрироваться в Электронном суде

Народные депутаты решили поправить закон об обязательной регистрации Электронных кабинетов для обмена процессуальными документами с судом, отменив обязанность регистрации для тех органов власти, которые не являются юридическими лицами, и для иностранного бизнеса.

  1. В Украине

Лето в Украине продолжается, но похолодание не за горами: прогноз синоптика

07:38, 26 сентября 2023
В Укргидрометцентре рассказали, что теплая погода в Украине еще продолжается, но в начале октября ожидается похолодание.
Лето в Украине продолжается, но похолодание не за горами: прогноз синоптика
Источник фото: Апостроф
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

По данным Укргидрометцентра, в течение текущей недели в Украине теплая погода с температурой 25 градусов и выше сохранится. Однако ожидается похолодание в начале октября.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что 1 октября температура днем может упасть до 20 градусов. Похолодание связано с приходом атмосферного фронта с северо-запада и прохладного воздуха с севера.

«Можно ожидать, что с 1 октября произойдет снижение температуры практически на 8 градусов, сначала дневной, то есть дневные максимумы будут 18-20 градусов», – сказала она.

Выходные дни, 3-4 октября, принесут ночные температуры от 5 до 10 градусов тепла. Процесс похолодания займет несколько дней, и изменения в погоде возможны в течение следующей недели.

Несмотря на это похолодание, дожди ожидаются с 3 по 5 октября, но вероятность осадков при сегодняшних расчетах составляет 60-70%. «То есть, лето в Украине еще продолжается», и сейчас можно наслаждаться теплой погодой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Заяць
    Олександр Заяць
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва