Лето в Украине продолжается, но похолодание не за горами: прогноз синоптика

В Укргидрометцентре рассказали, что теплая погода в Украине еще продолжается, но в начале октября ожидается похолодание.

Источник фото: Апостроф

По данным Укргидрометцентра, в течение текущей недели в Украине теплая погода с температурой 25 градусов и выше сохранится. Однако ожидается похолодание в начале октября.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что 1 октября температура днем может упасть до 20 градусов. Похолодание связано с приходом атмосферного фронта с северо-запада и прохладного воздуха с севера.

«Можно ожидать, что с 1 октября произойдет снижение температуры практически на 8 градусов, сначала дневной, то есть дневные максимумы будут 18-20 градусов», – сказала она.

Выходные дни, 3-4 октября, принесут ночные температуры от 5 до 10 градусов тепла. Процесс похолодания займет несколько дней, и изменения в погоде возможны в течение следующей недели.

Несмотря на это похолодание, дожди ожидаются с 3 по 5 октября, но вероятность осадков при сегодняшних расчетах составляет 60-70%. «То есть, лето в Украине еще продолжается», и сейчас можно наслаждаться теплой погодой.

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