Видавав себе за студента: громадянин Китаю за хабар намагався потрапити в Україну

Іноземець запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1000 доларів США.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Вінниччині іноземець за хабар намагався для себе влаштувати безперешкодний перетин кордону. Інцидент трапився на пункті пропуску «Могилів - Подільський». Про це повідомила пресслужба відомства.

«25-річний громадянин Китаю планував потрапити в Україну під виглядом студента одного з вищих навчальних закладів столиці, але під час співбесіди з прикордонниками не зміг підтвердити мету запланованої поїздки. Для «вирішення» питання, щодо пропуску, іноземець запропонував прикордоннику хабар у розмірі 1000 доларів США», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що від неправомірної вигоди прикордонники відмовилися, а псевдостуденту відмовили у пропуску через кордон та на три роки заборонили в’їзд на територію України.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» направлено повідомлення до Національної поліції.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

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