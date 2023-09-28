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УЗ ввела воєнізовану охорону ще на шести пасажирських поїздах: деталі

15:58, 28 вересня 2023
До трьох рейсів, які патрулюються воєнізованою охороною, приєднали ще шість.
УЗ ввела воєнізовану охорону ще на шести пасажирських поїздах: деталі
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Укрзалізниця збільшує кількість поїздів, які патрулюються воєнізованою охороною. У вересні до трьох рейсів приєднали ще шість. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

До проекту долучено поїзди:

  1. №29/30 Ужгород - Київ - Ужгород
  2. №59/60 Чоп - Київ - Чоп
  3. №85/86 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя
  4. №119/120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя
  5. № 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород
  6. № 357/359 Київ - Ворохта - Київ

Як відомо, з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:

  1. №41/42 Дніпро - Трускавець - Запоріжжя,
  2. №81/82 Київ - Ужгород - Київ та
  3. Інтерсіті + №712/711 Київ - Краматорськ - Київ.

За словами директора філії «Відомча воєнізована охорона» Володимира Александрова, супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Пасажир може викликати охорону через провідника або начальника поїзда.

Він зазначив, що УЗ відновила проект з охорони пасажирських поїздів у русі, започаткований ще у 2020 році.

«Тоді у супроводі працівників воєнізованої охорони курсували 10 поїздів, зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати», - додав Александров.

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