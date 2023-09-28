ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області

Вища рада правосуддя під час засідання 28 вересня 2023 року ухвалила рішення відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 листопада 2023 року.
Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду до 31 жовтня 2023 року включно.
У поданні Голови Верховного Суду зазначено, що Рада оборони Херсонської області 14 вересня 2023 року ухвалила рішення щодо обов’язкової евакуації родин із дітьми з небезпечних населених пунктів, зокрема з населених пунктів Білозерської територіальної громади Херсонського району Херсонської області.
З огляду на зазначене існує потреба у подальшому відтермінуванні відновлення територіальної підсудності судових справ Білозерського районного суду Херсонської області до 1 листопада 2023 року.
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