Деякі інформаційні ресурси Єдиного держреєстру судових рішень можуть не працювати: коли та чому

Спеціалісти планують провести деякі технічні робіти.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що 29 вересня відбудуться планові технічні робіти, в наслідок яких можуть виникнути тимчасові труднощі при здійсненні доступу до інформаційних ресурсів Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зазначається, що роботи розпочнуться о 19:00.

«Завчасно приносимо вибачення за тимчасові незручності», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у роботі Електронного суду виникли проблеми.

Нагадаємо, що Президент Зеленський підписав закон про обов’язок реєстрації електронних кабінетів для участі в судових процесах.

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