Зеленський обговорив із Столтенбергом посилення ППО в Україні

Країни-члени НАТО мають допомогти Україні у протиповітряній обороні перед зимою – Зеленський.

Джерело фото: president.gov.ua

Перед наближенням зими та потенційною загрозою з боку росії для критичної інфраструктури, країни-члени НАТО розглядають можливість надання допомоги Україні у сфері систем протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом питання посилення протиповітряної оборони України перед зимою.

Зеленський зазначив, що на зустрічі були обговорені ключові питання у сфері оборони, ситуація на передовій та потреби українських військових. Він підкреслив важливість відповідного підходу до агресора, спрямованого на змусити росію відступити.

«Необхідне посилення повітряного щита України. Ми обговорили ситуацію у зв’язку з очікуваними атаками на енергоінфраструктуру України», – сказав Зеленський, додавши, що просив про збільшення постачання систем ППО державами-партнерами.

Він також зазначив, що генсек НАТО пообіцяв докласти зусиль для збільшення постачання цих систем.

«Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити інфраструктуру і життя наших людей» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Генсек НАТО Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва.

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