У США звільнили чоловіка, який помилково провів за ґратами 28 років

Після повторного розгляду справи суд визнав чоловіка невинним.

Фото: cbsnews.com

У Сполучених штатах Америки звільнили Херардо Кабанільяса, який відсидів 28 років у справі про зґвалтування, повідомляє CBS News.

Справу Кабанільяса повторно розглянув відділ перевірки цілісності вироків офісу окружного прокурора, і пізніше суддя скасував вирок, визнав його фактично невинним і розпорядився про його звільнення.

Як повідомляє видання, 1996 року Херардо Кабанільяса було засуджено за те, що він нібито напав на припаркований автомобіль - вигнав з нього чоловіка, а жінку відвіз до будинку, де двоє людей її зґвалтували.

Як з'ясувалося, Кабанільяса змусили дати свідчення, пообіцявши умовний термін.

Через багато років ДНК-тест показав, що чоловік непричетний до злочину. Інші підозрювані у цій справі заарештовані не були.

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