Помер Майкл Гембон, який зіграв професора Дамблдора

Актор помер у лікарні 82-річному віці.

Помер актор Майкл Гембон, відомий за роллю професора Дамблдора у фільмах про Гаррі Поттера, – пише ВВС.

Його родина повідомила, що він помер у лікарні у віці 82 роки.

Найбільш відомим Майкл Гембон став завдяки ролі професора Альбуса Дамблдора в шести з восьми фільмів про Гаррі Поттера.

Гембон також знявся у фільмі «Фантастичний містер Фокс», зіграв французького детектива Мегре та знявся у фільмі «Співаючий детектив».

Його вдова та син сказали, що їхній «улюблений чоловік і батько» мирно помер зі своєю родиною після перенесеної пневмонії.

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