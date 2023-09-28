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  1. В Україні

У Києві біля станцій метро «Лук’янівська» та «Дорогожичі» демонтують МАФи

20:45, 28 вересня 2023
Роботи з демонтажу вже провели біля шести станцій метрополітену.
У Києві біля станцій метро «Лук’янівська» та «Дорогожичі» демонтують МАФи
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Локації біля станції метрополітену «Лук’янівська» та на прилеглих вулицях до метро «Дорогожичі» звільнять від МАФів.

Про це повідомив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

Він нагадав, що згідно з рішенням Ради оборони міста Києва проводиться демонтаж МАФів біля станцій метро, що слугують укриттям для громадян. Роботи з демонтажу вже провели біля шести станцій метрополітену, наступною стане «Лук’янівська». Також, через численні скарги громадян, тимчасові споруди приберуть на вулицях Дорогожицькій, Щусєва, Олени Теліги та Іллєнка, що знаходяться біля станції метро «Дорогожичі». На їхньому місці облаштують благоустрій: відремонтують покриття тротуарів і подбають про озеленення.

За його словами, переважно мешканці незадоволені тим, що МАФи зайняли більшу частину пішохідної зони, унеможливлюють проїзд для автівок екстрених служб до подвір’я та залишають багато сміття.

«Провели засідання комісії в новоствореному сквері біля станції метро «Шулявська». Ця локація є показовою для всіх підприємців і жителів столиці щодо політики міської влади. МАФи, що перешкоджають проходу до метро, розміщені на інженерних мережах, заважають місцевим мешканцям, – необхідно перенести або демонтувати, а на їхньому місці провести роботи з благоустрою», – зазначив Михайло Буділов.

Раніше ми писали, що жителі Сирця в Києві просять демонтувати МАФи на одній із вулиць.

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