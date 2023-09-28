На Київщині майже через три роки після зникнення жінки її тіло знайшли закопаним у лісосмузі

У вбивстві жінки підозрюється її співмешканець.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині повідомили про підозру чоловіку за фактом умисного вбивства співмешканки. Про це повідомив офіційний сайт прокуратури Київської області.

«Восени 2020 року про зникнення мешканки міста Вишгород повідомили її сусіди. Майже три роки вона вважалася безвісти зниклою.

Під час відпрацювання оперативної інформації встановлено, що до скоєного злочину причетний чоловік, з яким вона проживала. Свою вину у вчиненні умисного вбивства він не визнає, проте вказав місце, де поховав тіло жінки», - сказано у повідомленні.

За даними слідства, під час чергової сварки підозрюваний побив та задушив співмешканку. Після цього помістив її тіло у речовий мішок, який на автомобілі вивіз до лісосмуги та закопав.

Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть жінки настала від множинних ушкоджень голови та тулуба.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше на Київщині жінка під час сварки вбила співмешканця.

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