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  1. В Україні

$3200 хабаря за групу інвалідності для ухилянта: на Львівщині повідомили про підозру медикам

16:50, 30 вересня 2023
Під час обшуків у помешканнях та робочих кабінетах підозрюваних виявлено понад 1,5 млн грн готівкових коштів
$3200 хабаря за групу інвалідності для ухилянта: на Львівщині повідомили про підозру медикам
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру трьом службовцям закладів охорони здоров’я Львівщини за фактом одержання неправомірної вигоди, передає Офіс Генерального прокурора.

У відомстві зазначають, що керівниця одного із районних центрів медико-соціальної експертизи Львівської облради, керівник лікарсько-консультативної комісії та його заступниця організували схему отримання коштів за надання послуг щодо встановлення групи інвалідності для військовозобов’язаних.

«За 3200 доларів США потенційний «хворий» міг отримати необхідну йому групу інвалідності.

Правоохоронці затримали лікарів під час отримання чергової суми хабара, який вони планували розподілити між собою», - сказано у повідолменні.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях та робочих кабінетах підозрюваних виявлено понад 1,5 млн грн готівкових коштів, а також інші речові докази. Вилучене скеровано на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Раніше ми писали, що на Житомирщині викрили голову ВЛК і адвоката, які за гроші допомагали ухилянтам уникнути призову.

Крім того, у Київській області судитимуть діючого та колишнього лікарів МСЕК та їх спільника, які за 2 тисячі доларів США громадянину оформили необхідну медичну документацію про проходження лікування та присвоєння вказаної групи.

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