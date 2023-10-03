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  1. В Україні

У Києві суд покарав чоловіка за розбійний напад на магазин

22:21, 3 жовтня 2023
Погрожуючи продавцю розправою, чоловік заволодів грошовими коштами з касового апарату та товаром.
У Києві суд покарав чоловіка за розбійний напад на магазин
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві оголошено обвинувальний вирок чоловіку за вчинення розбійного нападу, викрадення чужого майна та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 35-річний уродженець Черкаської області на початку квітня 2023 року, заздалегідь озброївшись предметом, схожим на пістолет, здійснив розбійний напад на приміщення магазину по вул. Шолом Алейхема в Деснянському районі столиці.

«Погрожуючи продавцю розправою, він заволодів грошовими коштами з касового апарату та товаром.

У ході обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили 44 патрони, які чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу», - сказано у повідмоленні.

Також було встановлено причетність обвинуваченого до вчинення крадіжки з ще однієї крамниці в Деснянському районі м. Києва.

Вироком Деснянського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацію всього належного йому майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік, видаючи себе за військового, пограбував магазин.

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