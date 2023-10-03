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Підрозділи Гвардії наступу на рівні зі ЗСУ знаходяться в зоні бойових дій – Клименко

19:59, 3 жовтня 2023
Ігор Клименко зазначив, що з лютого Міністерством внутрішніх справ сформовано вісім штурмових бригад.
Підрозділи Гвардії наступу на рівні зі ЗСУ знаходяться в зоні бойових дій – Клименко
Джерело фото: mvs.gov.ua
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Підрозділи Гвардії наступу сформовані на 100%. Зараз вони, на рівні зі Збройними силами України, знаходяться в зоні бойових дій. Безпосередньо ведуть як наступальні дії, так і оборонні, де необхідно.

Про це Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів у інтерв'ю виданню «Українська правда».

Ігор Клименко зазначив, що з лютого Міністерством внутрішніх справ сформовано вісім штурмових бригад: шість – у Національній гвардії, одна – в Національній поліції та ще одна – в Прикордонній службі.

Сформовані підрозділи Гвардії наступу були передані в підпорядкування Збройних сил України і командувачам на місцях. Клименко наголосив, що гордиться кожним бійцем.

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