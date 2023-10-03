Конкурс на посади прокурорів САП: оприлюднили результати тестування на загальні здібності

Особи, які набрали 110 і більше балів, допущені до співбесід.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що на засіданні конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів САП було затверджено рейтинговий список за наслідками тестування на загальні здібності.

Як повідомили у САП, особи, які набрали 110 і більше балів, допущені до співбесід.

«Метою проведення співбесіди є з’ясування професійних і морально- ділових якостей кандидата, необхідних для виконання службових обов’язків на посаді прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відповідності рівня доходів способу життя тощо, - сказано у повідомленні.

Співбесіди розпочнуться із 23 жовтня 2023 року згідно з графіком за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), 81-Б.

У день проведення співбесід кандидати виконуватимуть кейси (практичні письмові завдання) для з’ясування навичок практичної роботи. Реєстрація кандидатів – 09:00 – 09:15, час виконання практичного завдання – 09:15 – 10:00.

Нагадаємо, 22 вересня на засіданні конкурсної комісії з проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів на зайняття посад прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затверджено рейтинговий список кандидатів за результатами тестування на знання законодавства (професійний тест).

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