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  1. В Україні

Як викрити пропозиції роботи від шахраїв: поради

19:46, 3 жовтня 2023
Зачасту шахраї пропонують роботу онлайн, за яку просять гроші в потенційних працівників.
Як викрити пропозиції роботи від шахраїв: поради
Джерело фото: finclub.net
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Часто шахраї в інтернеті надають пропозиції роботи, за якими потенційні працівники повинні сплачувати гроші. В  Міністерстві юстиції України надали підказки, як визначити такі схеми шахрайства:

  • Надмірна пропозиція заробітку: Якщо пропозиція обіцяє дуже великий дохід за легкі або непродуктивні завдання, це може бути підозрілим.
  • Обов'язкові платежі: Якщо вас просять оплатити якісь послуги, реєстраційні внески або купити доступ до сайту/каналу, перш ніж почати роботу, це може бути ознакою шахрайської схеми.
  • Недостаток інформації: Шахраї можуть надавати обмежену або недостатню інформацію про суть роботи і вимоги до працівників.
  • Відсутність контактних даних та інформація про компанію: Якщо немає чіткої інформації про роботодавця або способи зв'язку з ними, це може бути підозрілим.
  • Необґрунтована простота робіт: Якщо вам обіцяють роботу без потреби в спеціалізованому досвіді або навичках, це може бути підказкою на шахрайство.
  • Прохання вкласти власні гроші: Якщо вам пропонують вкласти власні кошти або оплатити будь-які послуги, щоб почати роботу, це дуже підозріло.

Як уникнути потрапляння в шахрайську схему:

  • Не відправляйте гроші за можливість працевлаштування чи доступ до робочих ресурсів.
  • Будьте обачними до обіцянок легких заробітків, особливо, якщо вони супроводжуються обов'язковими витратами.
  • Перевіряйте інформацію: Якщо пропозиція надходить від відомої компанії, перевірте її на офіційному веб-сайті.

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