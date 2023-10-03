Як викрити пропозиції роботи від шахраїв: поради

Зачасту шахраї пропонують роботу онлайн, за яку просять гроші в потенційних працівників.

Джерело фото: finclub.net

Часто шахраї в інтернеті надають пропозиції роботи, за якими потенційні працівники повинні сплачувати гроші. В Міністерстві юстиції України надали підказки, як визначити такі схеми шахрайства:

Надмірна пропозиція заробітку: Якщо пропозиція обіцяє дуже великий дохід за легкі або непродуктивні завдання, це може бути підозрілим.

Обов'язкові платежі: Якщо вас просять оплатити якісь послуги, реєстраційні внески або купити доступ до сайту/каналу, перш ніж почати роботу, це може бути ознакою шахрайської схеми.

Недостаток інформації: Шахраї можуть надавати обмежену або недостатню інформацію про суть роботи і вимоги до працівників.

Відсутність контактних даних та інформація про компанію: Якщо немає чіткої інформації про роботодавця або способи зв'язку з ними, це може бути підозрілим.

Необґрунтована простота робіт: Якщо вам обіцяють роботу без потреби в спеціалізованому досвіді або навичках, це може бути підказкою на шахрайство.

Прохання вкласти власні гроші: Якщо вам пропонують вкласти власні кошти або оплатити будь-які послуги, щоб почати роботу, це дуже підозріло.

Як уникнути потрапляння в шахрайську схему:

Не відправляйте гроші за можливість працевлаштування чи доступ до робочих ресурсів.

Будьте обачними до обіцянок легких заробітків, особливо, якщо вони супроводжуються обов'язковими витратами.

Перевіряйте інформацію: Якщо пропозиція надходить від відомої компанії, перевірте її на офіційному веб-сайті.

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