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Користувачі з ЄС будуть платити за доступ до Instagram та Facebook без реклами, — ЗМІ

15:09, 3 жовтня 2023
Meta стягуватиме 17 доларів за використання Facebook та Instagram без реклами на настільному комп’ютері.
Користувачі з ЄС будуть платити за доступ до Instagram та Facebook без реклами, — ЗМІ
Фото: wordstream.com
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Компанія Meta готується стягувати щомісячну абонентську плату з користувачів у Євросоюзі за доступ до Instagram, якщо вони не дозволять компанії використовувати їхню особисту інформацію для таргетованої реклами. Про це повідомляє Financial Times.

Так, плата за користування Instagram без реклами становитиме 14 доларів на місяць.

Також американський технологічний гігант стягуватиме 17 доларів за використання Facebook та Instagram без реклами на настільному комп’ютері.

Такі плани, ймовірно, будуть озвучені найближчими тижнями.

Видання зазначає, що компанія йде на цей крок після дискусій з регуляторами ЄС, які прагнули стримати спосіб, яким великі технологічні компанії отримують прибуток від даних, які вони отримують від своїх користувачів безкоштовно. Це було б прямою атакою на те, як такі групи як Meta та Google генерують свої прибуток.

Meta до кінця листопада має виконати рішення суду Люксембургу від цього року, яке встановило, що Facebook «не може виправдати» використання персональних даних для націлювання реклами на споживачів, якщо тільки він отримує їхню згоду. 

Суд заявив, що компанії повинні вивчити модель передплати у своєму рішенні.

Тим часом Meta співпрацює з європейськими регуляторами до настання крайнього терміну, щоб переконатися, що їхній підхід пройшов перевірку.

За даними видання, відповідно до планів, які обговорювалися з регуляторними органами в Брюсселі та Ірландії, Meta запропонує версію Instagram і Facebook без реклами для тих, хто готовий платити, або безкоштовну версію для тих, хто погоджується на показ реклами на основі своїх особистих даних.

Окрім судового рішення, ЄС ухвалив низку правил, які обмежують спосіб обробки даних Big Tech. Закон про цифрові ринки, який набуває чинності в березні, накладає на компанії нові юридичні зобов’язання щодо обміну даними з конкурентами для сприяння чесній конкуренції. Закон про управління даними також спрямований на сприяння обміну даними між компаніями та секторами, навіть якщо він не спрямований конкретно на великі онлайн-платформи.

Meta повідомила про дохід у другому кварталі в розмірі 32 млрд дол, з яких 31,5 млрд дол припадає на рекламу. 7,2 млрд дол було отримано з ринку Європи.

Щодо Meta вже діють суворі обмеження щодо використання особистих даних користувачів. У травні Facebook, який належить Meta, був оштрафований на рекордну суму в 1,2 млрд євро за порушення законів про конфіденційність, які вимагали відповідних гарантій передачі даних з ЄС до США.

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