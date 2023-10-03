В межах єВідновлення сформовано перші 100 сертифікатів, які українці можуть обміняти на нове житло

Було погоджено і вже сформовано перші 100 житлових сертифікатів загальною сумою в 151 млн грн, зазначила депутат.

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Як ми розповідали, українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. У ньому вказуватиметься сума компенсації.

Станом на сьогодні було погоджено і вже сформовано перші 100 житлових сертифікатів загальною сумою в 151 млн грн, за які українці, чиє житло знищене в результаті збройної агресії рф, зможуть придбати нове в межах єВідновлення, повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

За її словами, надалі процес погодження може відбуватися швидше, оскільки на етапі запуску деякий функціонал потребував доопрацювання. Крім того, механізми програми будуть удосконалювати і надалі, що також впливатиме на швидкість роботи по знищеному житлу.

«Громадськість також може вказати на недоліки програми, які зустрічаються найчастіше та висловити пропозиції щодо їх подолання під час відповідних публічних консультацій, які вже почали проводити. На основі зауважень та пропозицій внесемо зміни до Закону України № 2923-IX, який регулює механізм компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло, і Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії», – зауважила Олена Шуляк.

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