Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
13,3 млн грн винагороди викривачу корупції у справі про хабар керівникам САП і НАБУ: чим ВАКС обгрунтував розмір виплати

Судді ВАКС зазначили, що при визначенні суми винагороди викривачу в 13,3 млн грн виходили з важливості інформації, бо вона містила фактичні дані, а також з розміру предмета корупційного правопорушення – 5 млн доларів США.

У НАДС роз’яснили, як у 2024 році держслужбовцям можуть нараховуватися премії

Розмір стимулюючих виплат може розраховуватися як на основі проведеної класифікації посад, так і у розмірі до 50% як у 2023 році

У Київському апеляційному суді запрацює Електронний суд, - ВРП погодила перерозподіл видатків

Київський апеляційний суд під’єднають до ЄСІТС.

Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

Виконання певного закону може уповільнюватися недоліками цього закону в частині закріплення порядку та умов притягнення до відповідальності, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно того, що перешкодою для належного виконання законодавства може бути недосконалість нормативного регулювання, яке встановлює підстави та порядок притягнення до відповідальності (lex imperfecta).

  1. В Україні

В Україні запускають нові пакети допомоги для ветеранів та військових

14:27, 3 жовтня 2023
Уряд України запускає нові проекти для ветеранів та військових ЗСУ.
В Україні запускають нові пакети допомоги для ветеранів та військових
Джерело фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Уряд України розпочинає реалізацію нових експериментальних проектів, спрямованих на поліпшення умов для військовослужбовців Збройних Сил України та ветеранів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні запускаємо два експериментальні проєкти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців», – сказав він.

Перший з цих проектів передбачає надання нової соціальної комплексної послуги під назвою «формування життєстійкості». Ця послуга включає в себе соціально-психологічну допомогу, розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інші аспекти. Кожен ветеран, його родина або навіть група людей матимуть можливість скористатися цією послугою.

Другий проєкт спрямований на соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей, які перебувають у військових частинах. Це охоплює психосоціальну підтримку з метою підтримки родин, допомогу в оформленні документів і спілкування з державними та місцевими органами влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва