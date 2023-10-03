В Україні запускають нові пакети допомоги для ветеранів та військових

Уряд України запускає нові проекти для ветеранів та військових ЗСУ.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Уряд України розпочинає реалізацію нових експериментальних проектів, спрямованих на поліпшення умов для військовослужбовців Збройних Сил України та ветеранів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні запускаємо два експериментальні проєкти, які стосуються ветеранів та військовослужбовців», – сказав він.

Перший з цих проектів передбачає надання нової соціальної комплексної послуги під назвою «формування життєстійкості». Ця послуга включає в себе соціально-психологічну допомогу, розвиток соціальних навичок та умінь, сприяння адаптації та інші аспекти. Кожен ветеран, його родина або навіть група людей матимуть можливість скористатися цією послугою.

Другий проєкт спрямований на соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей, які перебувають у військових частинах. Це охоплює психосоціальну підтримку з метою підтримки родин, допомогу в оформленні документів і спілкування з державними та місцевими органами влади.

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