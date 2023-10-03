Депутати розглянули питання перейменування низки населених пунктів – список

Комітет розглянув низку подань обласних рад щодо перейменування населених пунктів.

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув низку подань обласних рад щодо перейменування населених пунктів.

Одеська обласна рада подала подання щодо перейменування села Сухий Овраг Березівського району на село Сухий Яр.

Київська обласна рада падала подання щодо перейменування села Першотравневе Білоцерківського району на село Травневе.

Комітет вирішив підтримати подання Одеської обласної ради щодо перейменування села Сухий Овраг. На виконання рішення Комітету внесено на розгляд Верховної Ради проєкт Постанови «Про перейменування села Сухий Овраг Березівського району Одеської області на село Сухий Яр» (реєстр. №10096).

Щодо перейменування села Першотравневе, народні депутати під час обговорення відзначили, що запропонована назва «Травневе» зберігає приховану вказівку на теперішню назву «Першотравневе».

Комітет ухвалив висновок не підтримувати подання Київської обласної ради.

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