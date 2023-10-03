Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 3 жовтня

Погоджено пропозицію Мінсоцполітики стосовно реалізації експериментального проекту із запровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей.

Кабінет Міністрів провів засідання 3 жовтня. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. Внесено зміни до розділу «Медикаменти та медичні вироби для діагностики та лікування громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С» шляхом обʼєднання в одну закупівельну позицію лікарських засобів з однаковою міжнародною непатентованою назвою задля консолідації потреби в них. Уточнено форму випуску та дозування окремих лікарських засобів та виключено ряд позицій, закупівля яких не є доцільною з огляду на сучасні медичні дані та ринкову ситуацію. Доповнено розділ «Медичні вироби для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів» новою позицією, що передбачає закупівлю медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів.

- Внесено зміни до Положення про Міністерство фінансів України та до Порядку проведення перевірки достовірності інформації та документів, що внесені до електронної системи охорони здоровʼя (крім інформації про стан здоровʼя людини), на підставі яких здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, та інформаційної взаємодії під час такої перевірки з метою приведення їх у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо верифікації відомостей в окремих системах та реєстрах» N 3191-ІХ. Зокрема, замінено слова «здійснюється оплата надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій» словами «формуються звіти, що є підставою для оплати наданих медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій, або які містять персональні дані пацієнтів, медичних працівників, яким (якими) надано відповідні медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби».

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації до 31.12.2024 експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил у межах бюджетних асигнувань, передбачених за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини». Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту. Установлено, що координатором експериментального проекту є Міністерство соціальної політики, а учасником проекту, відповідальним за забезпечення запровадження договірної форми надання соціальної послуги соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил на національному рівні, є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

- Погоджено пропозицією Міністерства соціальної політики стосовно реалізації по 31.12.2024 експериментального проекту із запровадження в територіальних громадах комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості в межах бюджетних асигнувань, передбачених за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини». Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту. Проект спрямований на підтримку психічного здоровʼя населення та зниження загального рівня стресу і тривожності серед громадян; адаптацію осіб до нових умов життя, кризових ситуацій; набуття навичок стресостійкості; створення цілісного механізму забезпечення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; зміцнення та координацію волонтерського руху, підвищення соціальної згуртованості громади.

- Викладено у новій редакції додаток «Розподіл у 2023 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України» до розпорядження КМУ від 04.07.2023 N 596 «Про розподіл у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України». Здійснено перерозподіл між місцевими бюджетами субвенції на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України в сумі 5 млрд. 292 млн. грн. задля забезпечення реалізації додатково відібраних та схвалених Європейським інвестиційним банком 33 проектів.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату КМУ на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя» на суму 796,7 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Підготовка кадрів у сфері статистики закладом вищої освіти та забезпечення діяльності його баз практики» на суму 796,7 тис. гривень для забезпечення необхідними видатками повного циклу освітнього процесу.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Громадське здоровʼя та заходи боротьби з епідеміями» на 10 млн. 782, 9 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я» на 7 млн. 351,5 тис. гривень та встановлення видатків розвитку за зазначеною програмою на 3 млн. 431,4 тис. гривень задля забезпечення медичних послуг та гідних умов перебування в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни військовослужбовців, ветеранів війни та інших осіб.

- Схвалено проект Листа-заявки на приєднання до Глобальної мережі сертифікації цифрової охорони здоровʼя ВООЗ з використанням Транзитивного довірчого процесу. Схвалення Листа-заявки забезпечить виконання необхідних кроків від імені держави України для приєднання до Глобальної мережі сертифікації цифрової охорони здоровʼя ВООЗ, дозволить долучитися до можливостей Глобальної мережі та використовувати стандарти та механізми обміну перевіреною медичною інформацією між державами учасниками Глобальної мережі.

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