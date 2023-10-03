Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Концепт посилення стійкості демократії стане основою дорожньої карти реформ, - Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Верховна Рада схвалила законопроект про запобігання булінгу дітей за межами шкіл

Законопроект передбачає нові обов’язки для керівників та працівників закладів, де перебувають діти.

  1. В Україні

ДБР від початку повномасштабного вторгнення відкрило майже 1,9 тисяч проваджень щодо захисту Нацбезпеки

20:36, 3 жовтня 2023
892 особам повідомлено про підозру.
ДБР від початку повномасштабного вторгнення відкрило майже 1,9 тисяч проваджень щодо захисту Нацбезпеки
Джерело фото: Shutterstock
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань порушило 1 859 кримінальних проваджень щодо злочинів проти Національної безпеки держави.

Серед них:

  • 1 тис. 436 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),
  • 336 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
  • 28 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудового розслідування:

  • 892 особам повідомлено про підозру,
  • 483 особи оголошено в розшук,
  • 1 тис. 54 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,
  • 597 обвинувальних актів направлено до суду за цими статтями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя