ДБР від початку повномасштабного вторгнення відкрило майже 1,9 тисяч проваджень щодо захисту Нацбезпеки

892 особам повідомлено про підозру.

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Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань порушило 1 859 кримінальних проваджень щодо злочинів проти Національної безпеки держави.

Серед них:

1 тис. 436 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),

336 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),

28 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудового розслідування:

892 особам повідомлено про підозру,

483 особи оголошено в розшук,

1 тис. 54 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,

597 обвинувальних актів направлено до суду за цими статтями.

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