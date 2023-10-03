НАЗК внесло до списку спонсорів війни три найбільші нафтогазові компанії Китаю

Три найбільші китайські нафто-газові компанії НАЗК внесло до списку міжнародних спонсорів війни за спільні проекти з росією.

Джерело фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло до списку міжнародних спонсорів конфлікту три найбільших китайських нафтогазові компанії, які продовжують спільні проекти з росією та фінансують стратегічну галузь російської економіки, сплачуючи значні податки. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Серед цих китайських компаній зазначаються:

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group) – третя за розміром національна нафтова компанія Китаю. Дочірня компанія CNOOC Limited має 10% акцій у російському проекті «Арктик СПГ-2». У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду так званий плавучий завод проекту «Арктик СПГ-2», а участь у його відкритті брав особисто володимир путін.

China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) – друга за розміром державна компанія Китаю, яка спеціалізується на видобутку викопного палива та переробці сирої нафти. Навіть наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що компанія буде продовжувати закуповувати сирою нафту та газ з Росії, навіть у випадку посилення заходів санкцій за вторгнення росії в Україну.

China National Petroleum Corporation (CNPC) – найбільша національна нафтогазова корпорація Китаю та одна з найбільших енергетичних компаній у світі, яка займається видобутком нафти та газу. У 2022 році прибуток корпорації збільшився більш ніж удвічі, до 21 мільярда доларів, навіть на тлі глобального скорочення поставок нафти, частково через війну в Україні.

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