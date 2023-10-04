Відстрочка від мобілізації: на який термін можна отримати та що треба знати

Відстрочки за станом здоров'я та за доглядом за хворим членом сім'ї надаються на різні терміни.

Фото: 24tv.ua

Представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін повідомив, що терміни відстрочки від мобілізації в Україні не передбачені, але загалом її термін залежить від підстави. Про це він сказав в інтерв'ю «Телеграфу».

«Терміни як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК. Якщо, наприклад, відстрочка за станом здоров'я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась», - сказав він.

Істомін також додав, якщо відстрочка пов'язана з доглядом за хворим членом сім'ї, то вона зазвичай дається на півроку, після чого потрібно знову з'явитися в терцентр комплектування для звіряння даних.

Що стосується студентів очної форми, то вони отримають відстрочку до завершення навчання, але часто - до закінчення навчального року, «адже може статися так, що когось відрахують».

Раніше ми писали, чи отримають грошову компенсацію за неотримане обмундирування військовослужбовці, призвані під час мобілізації.

Також ми повідомляли про військовий облік жінок-медиків: що змінилося з 1 жовтня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.