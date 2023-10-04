Чи отримають грошову компенсацію за неотримане обмундирування військовослужбовці, призвані під час мобілізації: пояснення

Надано роз’яснення щодо порядку речового забезпечення військовослужбовців, мобілізованих під час особливого періоду.

У питанні стосовно виплати грошової компенсації вартості за неотримане речове майно військовослужбовцям, призваним під час мобілізації, існують конкретні вказівки, які регулюють цю ситуацію. Агентство АрміяInform роз’яснило щодо порядку речового забезпечення військовослужбовців під час особливого періоду.

У разі мобілізації військовослужбовців, згідно з пунктом 17 розділу ІІІ Інструкції щодо організації речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період, ці військовослужбовці звільняються в запас у тій одязі, яка була в їх особистому використанні. При цьому предмети речового майна, які не були видані, незалежно від причин, не видаються під час звільнення. Вони також можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі за власним бажанням.

Отже, у разі звільнення військовослужбовця, який був призваний під час мобілізації, він не несе заборгованості за неотримане речове майно, і грошова компенсація не нараховується.

Важливо відзначити, що згідно з вимогами зазначеної Інструкції, військовослужбовці Збройних Сил України всіх категорій у разі введення правового режиму воєнного стану на всій території держави забезпечуються речовим майном відповідно до встановленої норми № 1, яка передбачає виділення Бойового єдиного комплекту на строки, визначені для 5-ї категорії військовослужбовців.

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