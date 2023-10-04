Українці купили більше 3 600 домівок за програмою кредитування єОселя

Усього кредитів видано на 5,2 млрд гривень.

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За рік програми єОселя українці придбали більше 3 600 домівок за програмою доступного кредитування. Про це повідомили у Дії.

«Усього кредитів видано на 5,2 млрд гривень. За час роботи єОселі 3 641 українська родина придбала житло за вигідними умовами», - сказано у повідомленні.

Програму спочатку запустили для пільгових категорій українців, і вже цього літа масштабували єОселю для всіх українців.

Також ми розповідали, що в межах єВідновлення сформовано перші 100 сертифікатів, які українці можуть обміняти на нове житло.

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