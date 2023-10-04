На оплату яких комунальних послуг надається субсидія: перелік

Українці, які витрачають на оплату послуг ЖКГ понад 15% свого прибутку, можуть оформити житлову субсидію.

У Міністерстві соціальної політики нагадали, на які саме послуги надається житлова субсидія. Українці, які витрачають на оплату послуг ЖКГ понад 15% свого прибутку, можуть оформити житлову субсидію.

Так, статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено перелік житлово-комунальних послуг, а саме:

житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Держава відшкодовує витрати на оплату:

житлово-комунальних послуг;

абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг;

витрат на управління багатоквартирним будинком, де створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги у такому будинку;

для придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу.

Житлові субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надаються один раз на рік та призначаються, якщо домогосподарство не отримує комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

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