На Київщині шершні закусали чоловіка до смерті

Від отруйних укусів шершнів чоловік помер на місці.

Джерело фото: Поліція Київської області

У селі Антонів Київської області виявили тіло чоловіка, який загинув після атаки шершнів під час спилювання дерева біля місцевої річки.

За інформацією, наданою прес-службою поліції Київщини, потерпілий вирушив до річки з наміром виконати роботу зі спилювання дерева. Проте, коли він розпилював дерево, над ним здійснили напад шершні, що призвело до трагічних наслідків. Від отруйних укусів чоловік помер на місці.

«2 жовтня мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Вже після падіння і в момент його розпилювання, з дерева вилетіли шершні, які й обкусали чоловіка. На жаль, 55-річний мешканець помер на місці події. Смертельні укуси комах: на Київщині чоловік загинув через напад шершнів», – йдеться у повідомленні.

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