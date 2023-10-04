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  1. В Україні

ВПО відкрила власну справу: чи залишать в такому разі виплати

23:01, 4 жовтня 2023
Відкриття будь-якої групи ФОП не є перешкодою для отримання допомоги на проживання ВПО та не може бути підставою для її скасування.
ВПО відкрила власну справу: чи залишать в такому разі виплати
Фото: depositphotos.com
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Стало відомо, чи можуть позбавити внутрішньо переміщено особу виплат на проживання, якщо вона відкриє власну справу. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Так, дане питання регулюється нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (з урахуванням змін, внесених постановою №709) «Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам».

Згідно з цією постановою відкриття будь-якої групи ФОП не є перешкодою для отримання допомоги на проживання ВПО та не може бути підставою для їх скасування, і при цьому цей факт не впливає на втрату статусу ВПО. На скасування виплат впливають інші чинники: придбання нерухомого майна, транспортного засобу, відкриття депозитних рахунків тощо.

Раніше ми писали, що ВПО можуть отримати онлайн правову інформацію на спеціальній платформі.

Також відомо, як ВПО підтвердити трудовий стаж для пенсії, якщо втрачено трудові книжки або відповідні записи.

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