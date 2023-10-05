Вимагали у фермера 1 млн грн неіснуючого боргу: викрили злочинну групу

До складу злочинної групи входило троє чоловіків, двоє з яких громадяни Азербайджану.

Фото: od.gp.gov.ua

В Одеській області правоохоронці викрили злочину групу, яка спеціалізувалась на вимаганні неіснуючих боргів.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, зловмисники, з метою збагачення, вимагали у фермера з Ізмаїльського району повернення майже 1 млн грн неіснуючого боргу.

«Такі протиправні дії супроводжувалися погрозами фізичною розправою стосовно потерпілого, його близьких родичів та пошкодження сільськогосподарської техніки.

Під час особистої зустрічі зловмисники почали «вибивати» з «боржника» кошти та встановили розроблений ними графік виплат», - сказано у повідомленні.

Довести свій злочинний план до кінця вимагачі не змогли, так як були викриті правоохоронцями.

До складу злочинної групи входило троє чоловіків, двоє з яких громадяни Азербайджанської Республіки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Місце знаходження ще одного зловмисника наразі встановлюється.

Також перевіряється причетність учасників злочинної групи до скоєння інших аналогічних злочинів на території Одещини.

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