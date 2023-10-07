Музикант із гурту O.Torvald отримав поранення на фронті — він у критичному стані

Музикант Денис Мизюк отримав тяжке поранення.

Фото: 24tv.ua

На війні з російськими окупантами отримав поранення колишній гітарист гурту O.Torvald Денис Мизюк. Він пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення росії.

Наразі музикант перебуває у критичному стані. Про це стало відомо на концерті гурту O.Torvald у Львові. Зі сцени музиканти провели аукціон і продали гітару Мизюка, а гроші підуть на його лікування.

Соліст гурту Женя Галич показав скріншот посту, в якому одна з фанаток гурту докладно описала зворушливу сцену. Під час аукціону один хлопець дуже хотів купити гітару, але його ставку перебив інший. Втім, все закінчилося дуже добре, фанати та музиканти плакали, коли побачили, що зробив чоловік, який купив інструмент.

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