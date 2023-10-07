Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

При Президенті можуть створити окремий орган для протидії олігархічно-корупційним загрозам

Концепт, розроблений за ініціативи Володимира Зеленського, передбачає створення при Президенті консультативно-дорадчого органу для розробки та впровадження ефективних механізмів протидії олігархічно-корупційним загрозам.

  1. В Україні

Документи «йтимуть» за військовими: у Міноборони анонсували суттєві зміни в ВЛК

17:20, 7 жовтня 2023
Міноборони анонсувало зміни у системі документообігу ВЛК.
Документи «йтимуть» за військовими: у Міноборони анонсували суттєві зміни в ВЛК
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова повідомила, що незабаром військовослужбовцям не потрібно буде збирати всі документи від військово-лікарської комісії та носити їх за собою. Про це вона сказала під час телемарафону.

«Зараз проходять фінальні зовнішні погодження документи, які регулюють облік військовослужбовців. Військовослужбовець після ВЛК відбуває сам або у військову частину, або ТЦК та СП. А документи від ВЛК в електронному вигляді «ідуть» за ним. Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення», - сказала Калмикова.

Раніше стало відомо, що Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування військово-лікарських комісій.

Додамо, як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку.

Крім того, МОЗ працює над вдосконалення роботи ВЛК: тривають зміни у юридичному, організаційному та цифровому напрямках.

Нагадаємо, електронний документообіг при проходженні ВЛК запрацює за декілька тижнів. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва