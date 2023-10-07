Документи «йтимуть» за військовими: у Міноборони анонсували суттєві зміни в ВЛК

Міноборони анонсувало зміни у системі документообігу ВЛК.

Фото: suspilne.media

Заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова повідомила, що незабаром військовослужбовцям не потрібно буде збирати всі документи від військово-лікарської комісії та носити їх за собою. Про це вона сказала під час телемарафону.

«Зараз проходять фінальні зовнішні погодження документи, які регулюють облік військовослужбовців. Військовослужбовець після ВЛК відбуває сам або у військову частину, або ТЦК та СП. А документи від ВЛК в електронному вигляді «ідуть» за ним. Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення», - сказала Калмикова.

Раніше стало відомо, що Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування військово-лікарських комісій.

Додамо, як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку.

Крім того, МОЗ працює над вдосконалення роботи ВЛК: тривають зміни у юридичному, організаційному та цифровому напрямках.

Нагадаємо, електронний документообіг при проходженні ВЛК запрацює за декілька тижнів. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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