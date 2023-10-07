Екологи просять створити два нацпарки на Миколаївщині

Ініційовано створення національних парків «Громоклійський» та «Березанський».

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Екологи з Української природоохоронний групи ініціювали створення в Миколаївській області двох національних парків — «Громоклійський» та «Березанський» загальною площею понад 22 тисячі гектарів. Відповідну пропозицію подали до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це повідомили на сайті групи.

Екологи кажуть, що парк "Громоклійський" охоплюватиме територію Баштанського, Миколаївського та Вознесенського районів Миколаївщини й збережені степові ландшафти басейну річки Громоклія та частково правого берега долини річки Інгул.

"Ця територія – одна з найбільш досліджених в межах області, а басейн річки Громоклія один з найбільш збережених басейнів Північно-Західного Причорномор’я. 23 види тутешні види рослин занесені до Червоної книги України, 13 – до регіонального червоного списку Миколаївщини та 1 вид − до Резолюції 6 Бернської конвенції", – кажуть активісти.

Також у цій місцевості відмічено понад 80 видів птахів, а герпетофауна, сукупність плазунів і земноводних, представлена 12 видами, більшість з них – рідкісні.

Водночас "Березанський" охоплюватиме Березанський лиман з прилеглими до нього степовими схилами, пригирлову частину маленького Бейкульського лиману та степи в долинах річок Березань і Сасик.

На цій території представлені степи, луки, чагарникові зарості, піски, водойми, солончаки. Тут збереглася ковила волосиста, занесене до Зеленої книги України. Також представлені ендеміки тюльпан південнобузький, дрік скіфськи, мінуарція південнобузька тощо.

"У складі проєктованого нацпарку є 25 видів рослин, які охороняються: 1 вид включений до Резолюції № 6 Бернської конвенції, 15 видів включено до Червоної книги України та 8 видів до Червоного списку Миколаївської області", – додають активісти.

Крім того, на цій територій найбільша локальна популяція тюльпана запашного Миколаївської області, а в Березанському лимані водяться червонокнижні білуга, севрюга, осетер руський, вугор європейський.

Також тут водяться 3 рідкісні види плазунів: полоз жовточеревий або каспійський, сарматський, ящірка зелена. Є й чимало птахів: від пелікана кучерявого до гоголя.

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