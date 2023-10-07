Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

  1. В Україні

Екологи просять створити два нацпарки на Миколаївщині

23:26, 7 жовтня 2023
Ініційовано створення національних парків «Громоклійський» та «Березанський».
Екологи просять створити два нацпарки на Миколаївщині
ілюстрація
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Екологи з Української природоохоронний групи ініціювали створення в Миколаївській області двох національних парків — «Громоклійський» та «Березанський» загальною площею понад 22 тисячі гектарів. Відповідну пропозицію подали до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Про це повідомили на сайті групи.

Екологи кажуть, що парк "Громоклійський" охоплюватиме територію Баштанського, Миколаївського та Вознесенського районів Миколаївщини й збережені степові ландшафти басейну річки Громоклія та частково правого берега долини річки Інгул.

"Ця територія – одна з найбільш досліджених в межах області, а басейн річки Громоклія один з найбільш збережених басейнів Північно-Західного Причорномор’я. 23 види тутешні види рослин занесені до Червоної книги України, 13 – до регіонального червоного списку Миколаївщини та 1 вид − до Резолюції 6 Бернської конвенції", – кажуть активісти. 

Також у цій місцевості відмічено понад 80 видів птахів, а герпетофауна, сукупність плазунів і земноводних, представлена 12 видами, більшість з них – рідкісні.

Водночас "Березанський" охоплюватиме Березанський лиман з прилеглими до нього степовими схилами, пригирлову частину маленького Бейкульського лиману та степи в долинах річок Березань і Сасик.

На цій території представлені степи, луки, чагарникові зарості, піски, водойми, солончаки. Тут збереглася ковила волосиста, занесене до Зеленої книги України. Також представлені ендеміки тюльпан південнобузький, дрік скіфськи, мінуарція південнобузька тощо.

"У складі проєктованого нацпарку є 25 видів рослин, які охороняються: 1 вид включений до Резолюції № 6 Бернської конвенції, 15 видів включено до Червоної книги України та 8 видів до Червоного списку Миколаївської області", – додають активісти.

Крім того, на цій територій найбільша локальна популяція тюльпана запашного Миколаївської області, а в Березанському лимані водяться червонокнижні білуга, севрюга, осетер руський, вугор європейський.

Також тут водяться 3 рідкісні види плазунів: полоз жовточеревий або каспійський, сарматський, ящірка зелена. Є й чимало птахів: від пелікана кучерявого до гоголя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуник голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя