США забезпечать Ізраїль усім необхідним для самооборони — Пентагон

Міністр оборони США заявив, що уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі.

Фото: focus.ua

Міністра оборони США Ллойд Остін заявив, що США готові зробити все, щоб Ізраїль мав усе необхідне для захисту від бойовиків ХАМАС. Заяву опублікували на сайті Пентагону .

Він повідомив, що уважно стежить за розвитком подій в Ізраїлі, висловив співчуття сім'ям загиблих та підтвердив непохитність прихильності США до права Ізраїлю на самооборону.

«Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самооборони та захисту цивільного населення від невиборчого насильства та тероризму», - додав Остін.

Як раніше повідомлялося, в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

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