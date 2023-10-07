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Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

  1. У світі

Поліція Італії вилучила у мафіозі майже €100 мільйонів

22:57, 7 жовтня 2023
Процедури з вилучення активів, серед яких готівка, відбулися в регіонах Сицилії, Лаціо, Ломбардії і Венето.
Поліція Італії вилучила у мафіозі майже €100 мільйонів
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В Італії фінансова поліція вилучила активи на суму 98 млн євро у двох бізнесменів, які пов'язані з місцевою гілкою впливової мафіозної "сім'ї" Лаудані, що базується в другому місті Сицилії – Катанії. Про це напередодні повідомило агентство ANSA.

Зазначається, що процедури з вилучення активів, серед яких готівка, відбулися в регіонах Сицилії, Лаціо, Ломбардії і Венето.

Слідчі пов'язують підозрюваних з кланом Скалізі з Адрано, поблизу Катанії.

Загалом у спеціальній операції правоохоронців брали участь 50 працівників фінансової поліції.

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