Поліція Італії вилучила у мафіозі майже €100 мільйонів

Процедури з вилучення активів, серед яких готівка, відбулися в регіонах Сицилії, Лаціо, Ломбардії і Венето.

В Італії фінансова поліція вилучила активи на суму 98 млн євро у двох бізнесменів, які пов'язані з місцевою гілкою впливової мафіозної "сім'ї" Лаудані, що базується в другому місті Сицилії – Катанії. Про це напередодні повідомило агентство ANSA.

Зазначається, що процедури з вилучення активів, серед яких готівка, відбулися в регіонах Сицилії, Лаціо, Ломбардії і Венето.

Слідчі пов'язують підозрюваних з кланом Скалізі з Адрано, поблизу Катанії.

Загалом у спеціальній операції правоохоронців брали участь 50 працівників фінансової поліції.

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