Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

1600 грн для розрахунку окладів прокурорів в Бюджеті-2024, – Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності вказав, що це підриває засади діяльності органів прокуратури

У Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вказали на явно несправедливе співвідношення посадових окладів серед працівників органів прокуратури.

Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

  1. Відео
  2. / У світі

Безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом: яка зараз ситуація у Ізраїлі, відео

16:10, 7 жовтня 2023
Ізраїль відкрив усі стрілецькі комплекси, де зберігається зброя цивільного населення країни, щоб люди могли забезпечити власну безпеку, стверджують ЗМІ.
Безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом: яка зараз ситуація у Ізраїлі, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Як раніше повідомлялося, в Ізраїлі ввели надзвичайний стан через вторгнення терористів ХАМАС та масований ракетний обстріл.

На даний момент на вулицях Тель-Авіва порожньо - частина людей, ймовірно, виїхала, а інші спустилися до укриттів. Також повідомляється, що у місті з'явилися проблеми з інтернетом.

Також у мережі публікують наслідки ракетного удару по Тель-Авіву.

За даними місцевих ЗМІ, всі стрілецькі комплекси Ізраїлю, де зберігається зброя цивільного населення країни, відкрили сховища, щоб люди могли забрати її та забезпечити власну безпеку.

Як повідомляє The Times of Israel, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху протягом години виступлять із заявами.

Крім того, у мережі публікують кадри розграбування ізраїльської військової бази. Як видно на відео, бойовикам вдалося захопити танк.

Ще ЗМІ стверджують, що ХАМАС зайняв територію, яка перевищує Cектор Газа. Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.

Разом з тим, німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала заплановані рейси з та до Тель-Авіва. Оголосили про припинення польотів Swiss Air, Austrian Airlines і Turkish Airlines.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.  

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів. 

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні. 

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області