Безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом: яка зараз ситуація у Ізраїлі, відео

Ізраїль відкрив усі стрілецькі комплекси, де зберігається зброя цивільного населення країни, щоб люди могли забезпечити власну безпеку, стверджують ЗМІ.

Як раніше повідомлялося, в Ізраїлі ввели надзвичайний стан через вторгнення терористів ХАМАС та масований ракетний обстріл.

На даний момент на вулицях Тель-Авіва порожньо - частина людей, ймовірно, виїхала, а інші спустилися до укриттів. Також повідомляється, що у місті з'явилися проблеми з інтернетом.

Також у мережі публікують наслідки ракетного удару по Тель-Авіву.

За даними місцевих ЗМІ, всі стрілецькі комплекси Ізраїлю, де зберігається зброя цивільного населення країни, відкрили сховища, щоб люди могли забрати її та забезпечити власну безпеку.

Як повідомляє The Times of Israel, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху протягом години виступлять із заявами.

Крім того, у мережі публікують кадри розграбування ізраїльської військової бази. Як видно на відео, бойовикам вдалося захопити танк.

Ще ЗМІ стверджують, що ХАМАС зайняв територію, яка перевищує Cектор Газа. Проте офіційного підтвердження даної інформації наразі немає.

Разом з тим, німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала заплановані рейси з та до Тель-Авіва. Оголосили про припинення польотів Swiss Air, Austrian Airlines і Turkish Airlines.

Нагадаємо, що армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

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