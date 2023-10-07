У Франції закрили сім шкіл через зараження клопами

Вже сім шкіл припинили навчання.

Франція була змушена закрити сім шкіл через зростаюче занепокоєння щодо зараження клопами, повідомляє Guardian.

«Клопів було виявлено у 17 закладах, і зараз, поки я розмовляю з вами, сім закладів закрито з цієї причини», — сказав міністр освіти Франції Габріель Атталь телеканалу France 5.

Французький уряд цього тижня провів низку зустрічей, щоб з'ясувати причину зростання кількості зареєстрованих випадків клопів у той час, коли Франція приймає Чемпіонат світу з регбі та готується прийняти Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

Раніше міністерство освіти повідомило в заяві Agence France-Presse, що п'ять шкіл із загальною кількістю 1500 учнів були закриті. Станом на ранок суботи кількість закритих шкіл збільшилася до семи.

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