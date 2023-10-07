Ошукала громадян на понад пів мільйона гривень: на Миколаївщині затримали псевдоблагодійницю

Вона обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів за низькими цінами.

Фото: поліція

На Миколаївщині затримали 42-річну жінку за підозрою у привласненні коштів, які були призначені для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що вона є представником благодійної організації, тому увійшла в довіру громадян, які організовували благодійні збори на закупівлю автомобілів.

Благодійниця обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів по заниженим цінам, після чого від громадян отримала кошти на свої рахунки.

Після зарахування грошових коштів, зловмисниця обіцяних зобов’язань не виконала, а грошима розпорядилася на власний розсуд, зазначили у поліції.

За попередніми підрахунками, у такий спосіб шахрайка привласнила понад 500 тисяч гривень.

В оселі фігурантки поліцейські провели обшук, під час якого виявили та вилучили мобільний телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності.

Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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