У Києві п’яний водій збив двох мотоциклістів, один з них загинув

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

У Києві на Галицькій площі 24-річний керманич автомобіля «Пежо», який перебував у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на мотоциклістів. Обвинувальний акт відносно чоловіка скерували до суду для розгляду справи по суті.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, інцидент стався у липні. Водій автомобіля «Peugeot», 1999 року народження, рухаючись по проїжджій частині Галицької площі скоїв наїзд на мотоцикл «Ducati» під керуванням чоловіка, 1985 року народження, та мотоцикл «Bajaj Boxer» під керуванням чоловіка, 1999 року народження. Постраждалих із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

«Від отриманих травм потерпілий, 1985 року народження, помер під час лікування.

Також згідно висновку судово-медичної експертизи 24-річний керманич «Пежо» перебував у стані алкогольного сп’яніння, у його організмі виявлено 2,49 проміле алкоголю», - сказано у повідомленні.

Водієві автомобіля було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі зібрали докази обвинувачення відносно чоловіка та скерували обвинувальний акт відносно нього до суду для розгляду справи по суті. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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