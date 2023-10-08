При реєстрації ПРРО допустили помилку в назві вулиці: як виправити

Для виправлення помилки суб’єкт господарювання повинен повторно подати реєстраційну заяву.

Фото: kadrovik.ua

Державна податкова служба України пояснила громадянам, як виправити помилку в назві вулиці при реєстрації ПРРО. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У податковій зазначили, що суб’єкт господарювання повинен повторно подати реєстраційну заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-ПРРО).

При цьому для забезпечення повної відповідності адреси місцезнаходження господарської одиниці необхідно в приватній частині Електронного кабінету в розд. «Облікові дані платника»/«Відомості про об’єкти оподаткування» у графі «Місцезнаходження об’єкта оподаткування» скопіювати адресу та вставити її в реєстраційну заяву за ф. № 1-ПРРО.

Раніше у податковій нагадли, що незалежно від способу доставки та за умови повної попередньої оплати покупцем за реквізитами поточного рахунку продавця застосування РРО/ПРРО для нього є необов’язковим.

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