При регистрации ПРРО допустили ошибку в названии улицы: как исправить

Для исправления ошибки предприятие должно повторно подать регистрационное заявление.

Фото: kadrovik.ua

Государственная налоговая служба Украины объяснила гражданам, как поправить ошибку в названии улицы при регистрации ПРРО. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В налоговой отметили, что предприятие должно повторно подать регистрационное заявление о регистрации программных регистраторов расчетных операций по форме № 1-ПРРО (далее – регистрационное заявление по ф. № 1-ПРРО).

При этом для обеспечения полного соответствия адреса местонахождение хозяйственной единицы необходимо в частной части Электронного кабинета в разд. «Учетные данные плательщика»/«Сведения об объектах налогообложения» в графе «Местонахождение объекта налогообложения» скопировать адрес и вставить его в регистрационное заявление по ф. №1-ПРРО.

Ранее в налоговой напомнили, что независимо от способа доставки и при полной предварительной оплате покупателем по реквизитам текущего счета продавца применение РРО/ПРРО для него необязательно.

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