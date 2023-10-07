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  1. В Україні

На Черкащині посадовець наніс тілесні ушкодження поліцейському

18:39, 7 жовтня 2023
Посадовцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
На Черкащині посадовець наніс тілесні ушкодження поліцейському
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На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт щодо голови однієї із об’єднаних територіальних громад району, який спричинив тілесні ушкодження працівнику поліції.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, посадовець, рухаючись під час комендантської години на власному автомобілі в одному з населених пунктів району, був зупинений працівниками поліції.

«Відмовляючись виконувати вимоги закону, чоловік наніс  поліцейському тілесні ушкодження», - пишуть у прокуратурі.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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