Як зареєструватися в центрі зайнятості: роз’яснення

Зареєструватися у центрі зайнятості можна особисто, під час відвідування центру та онлайн через Дію.

Фото: censor.net

Державна служба зайнятості нагадала українцям, як зареєструватися в центрі зайнятості.

Зробити це можна особисто, під час відвідування центру та онлайн через Дію.

У разі особистого відвідування необхідно підготувати такий пакет документів:

- паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України;

-довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення;

- документ про освіту (за наявності);

- документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;

- військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.

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