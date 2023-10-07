Як зареєструватися в центрі зайнятості: роз’яснення

Державна служба зайнятості нагадала українцям, як зареєструватися в центрі зайнятості.
Зробити це можна особисто, під час відвідування центру та онлайн через Дію.
У разі особистого відвідування необхідно підготувати такий пакет документів:
- паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України;
-довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення;
- документ про освіту (за наявності);
- документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;
- військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.
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