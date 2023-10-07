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Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

  1. В Україні

Як зареєструватися в центрі зайнятості: роз’яснення

21:30, 7 жовтня 2023
Зареєструватися у центрі зайнятості можна особисто, під час відвідування центру та онлайн через Дію.
Як зареєструватися в центрі зайнятості: роз’яснення
Фото: censor.net
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Державна служба зайнятості нагадала українцям, як зареєструватися в центрі зайнятості.

Зробити це можна особисто, під час відвідування центру та онлайн через Дію.

У разі особистого відвідування необхідно підготувати такий пакет документів:

- паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України;

-довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення;

- документ про освіту (за наявності);

- документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;

- військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.

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