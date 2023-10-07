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У Німеччині хочуть скоротити пільги для нових українських біженців

18:20, 7 жовтня 2023
В країні виступають за перехід від грошових виплат до натуральної допомоги для шукачів притулку та запровадження вимоги працювати для біженців.
У Німеччині хочуть скоротити пільги для нових українських біженців
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Німецькі округи закликають скоротити пільги для майбутніх українських біженців, пише Welt.

Повідомляється, що біженці повинні отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку.

"Біженці війни з України, які нещодавно прибули до Німеччини, не повинні більше отримувати негайні пільги, а повинні отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку", – заявив президент ради німецьких округів Райнхард Загер.

Рада округів попереджає про перевантаження через збільшення кількості біженців, а також виступає за перехід від грошових виплат до натуральної допомоги для шукачів притулку та запровадження вимоги працювати для біженців.

Прессекретар організації Pro Asyl з питань політики щодо біженців Тарек Алаов вважає цю вимогу нереалістичною: "Це призведе до створення двокласового суспільства для українських біженців і суперечить будь-якій правовій рівності", – сказав він. Всі українські біженці отримали однаковий статус захисту, тому що вони втекли з одних і тих же причин.

"Не може бути ніякого крайнього терміну, який би це змінив", – сказав він. Вимога є нічим іншим, як політичним кроком за рахунок біженців.

Експерт з питань міграції Герберт Брюкер застерігає від надто високих очікувань щодо можливих скорочень для шукачів притулку в дебатах про імміграцію.

"Ми знаємо з опитувань, що люди приїжджають до нас насамперед через правову визначеність, перспективу справедливої процедури надання притулку та повагу до прав людини", – сказав він.

Брюкер також нагадав, що рівень виплат для шукачів притулку "не може бути змінений довільно": "Конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований". Дослідник також назвав непродуктивними плани федерального міністра фінансів Крістіана Лінднера заблокувати грошові перекази від шукачів притулку за кордон.

Раніше ми писали, що Швейцарія планує платити 4000 євро українцям за повернення додому.

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