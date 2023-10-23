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  1. В Україні

Кулеба переконаний у необхідності запровадження множинного громадянства

15:08, 23 жовтня 2023
Очільник МЗС виступив за множинне громадянство в Україні, але із обмеженнями.
Кулеба переконаний у необхідності запровадження множинного громадянства
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

«За цих умов конче необхідно зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти має стати множинне громадянство», - заявив Кулеба під час звернення до Світового конгресу українців.

Міністр зауважив, що в Україні давно триває непроста дискусія на цю тему.

«Але я твердо переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства. Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та в світі», - вважає глава МЗС.

Він виступив за відкриття можливості для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його.

«Маємо прийняти як доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав», - стверджує Кулеба.

Своєю чергою він підкреслив, що політика має втілюватися розумно.

«Поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене», - підсумував міністр.

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