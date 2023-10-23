Кулеба убежден в необходимости введения множественного гражданства

Глава МИД выступил за множественное гражданство в Украине, но с ограничениями.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым введение множественного гражданства в Украине. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с государством-агрессором.

«В этих условиях необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинствах. Поэтому одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство», - заявил Кулеба во время обращения во Всемирный конгресс украинцев.

Министр отметил, что в Украине давно идет непростая дискуссия по этой теме.

«Но я твердо убежден в необходимости введения множественного гражданства. Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире», - считает глава МИД.

Он выступил за открытие возможности для миллионов украинцев за границей хранить свой украинский паспорт или получить его.

«Должны принять как свершившийся факт, что со вступлением Украины в Евросоюз паспорта Украины будут иметь такой же статус, как и паспорта соседних европейских государств», - утверждает Кулеба.

В свою очередь он подчеркнул, что политика должна воплощаться разумно.

Постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено», - подытожил министр.

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