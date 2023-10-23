Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Этический совет определил, кто из ученых-правоведов сможет стать членом Высшего совета правосудия

Этический совет признал добропорядочными сразу шесть кандидатов, Съезд ученых-правоведов может стать долгим.

Наказание судей за заведомо незаконное или необоснованное решение – НАПК инициирует изменения в Уголовный кодекс

Судьи почему-то участия в обсуждении не принимали.

В Конституционный Суд претендуют два народных депутата, член ЦИК и судья Большой Палаты Верховного Суда

23 октября завершился прием документов для кандидатов в КСУ – стало известно, кто претендует.

Депутаты предлагают улучшить сбор налогов с таксистов, курьеров, репетиторов, сантехников, маникюрщиц и обязать веб-сайты сообщать об их заработке

Для специалистов, предоставляющих услуги по ремонту и уходу на дому и работающих с онлайн-платформами, в частности, курьеров, таксистов, сантехников, парикмахеров предлагают ввести специальный режим налогообложения и обязать веб-платформы передавать данные об их заработке.

Дедушка купил внучку решение суда по ст. 130, но стал жертвой мошенников

Попытка спасти внука от лишения права на управление мотоциклом закончилась потерей денег.

  1. В Украине

Во время расследование о продаже табака через Telegram на сотрудника БЭБ наехали на автомобиле

18:38, 23 октября 2023
Во время следственных действий на сотрудника БЭБ наехали машиной, пишут в Бюро.
Во время расследование о продаже табака через Telegram на сотрудника БЭБ наехали на автомобиле
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области продолжают расследовать дело о нелегальной продаже табачных изделий через телеграмм-канал. Об этом сообщили в БЭБ.

«В квартире организатора схемы, который во время следственных действий автомобилем наехал на сотрудника БЭБ, детективы обнаружили контрафактные электронные сигареты еще на 2,5 млн грн.

В то же время в доме, где проживала его близкая родственница, обнаружено несколько тысяч контрафактных табачных изделий», - написали в БЭБ.

В общей сложности, говорится в сообщении, по результатам обысков изъято более 9 тыс. электронных сигарет, 2 тыс. емкостей с жидкостями для них, заправки в количестве более 1,5 тыс. и 500 пачек табака для кальяна.

Общая ориентировочная стоимость изъятой из оборота продукции составляет около 7 млн гривен.

В Бюро отмечают, что недавно детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили местного жителя, который продавал контрафактные табачные изделия через мессенджер.

Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду