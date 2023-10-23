Во время расследование о продаже табака через Telegram на сотрудника БЭБ наехали на автомобиле

Во время следственных действий на сотрудника БЭБ наехали машиной, пишут в Бюро.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области продолжают расследовать дело о нелегальной продаже табачных изделий через телеграмм-канал. Об этом сообщили в БЭБ.

«В квартире организатора схемы, который во время следственных действий автомобилем наехал на сотрудника БЭБ, детективы обнаружили контрафактные электронные сигареты еще на 2,5 млн грн.

В то же время в доме, где проживала его близкая родственница, обнаружено несколько тысяч контрафактных табачных изделий», - написали в БЭБ.

В общей сложности, говорится в сообщении, по результатам обысков изъято более 9 тыс. электронных сигарет, 2 тыс. емкостей с жидкостями для них, заправки в количестве более 1,5 тыс. и 500 пачек табака для кальяна.

Общая ориентировочная стоимость изъятой из оборота продукции составляет около 7 млн гривен.

В Бюро отмечают, что недавно детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили местного жителя, который продавал контрафактные табачные изделия через мессенджер.

Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

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