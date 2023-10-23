Украина в скором времени получит письменную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии – Руслан Стефанчук

По его словам, Украина ожидает письменной оценки буквально уже в ближайшие дни.

Источник фото: rada.gov.ua

В ближайшие дни Украина получит письменную оценку о выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, которого цитирует агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы ожидаем письменной оценки буквально уже в ближайшие дни», - сказал Стефанчук в эфире единого телемарафона в понедельник, 23 октября.

По его словам, после этого состоится еще ряд переговоров.

«Очень надеемся, что в конце этого года Европейский Совет примет решение об открытии переговоров по полноценному членству Украины в Европейском Союзе», - сказал спикер.

Стефанчук отметил, что Верховная Рада выполнила все семь рекомендаций, которые дала Европейская комиссия по принятию необходимых законов.

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