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  1. В Украине

В Киеве задержали чиновника Антимонопольного комитета, который за взятки не наказывал нарушителей-монополистов

14:31, 23 октября 2023
Как сообщает СБУ, он требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы «закрыть глаза» на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не принимать в отношении них административные санкции.
В Киеве задержали чиновника Антимонопольного комитета, который за взятки не наказывал нарушителей-монополистов
Фото: СБУ
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В Киеве задержали чиновника отдела исследований и расследований Антимонопольного комитета, который наладил преступный механизм получения денег от предпринимателей. Об этом пишет СБУ.

Как сообщается, он требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы «закрыть глаза» на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не принимать в отношении них административные санкции.

СБУ пишет, что задокументировано как госслужащий «обложил данью» местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки.

За 8 тысяч долларов чиновник обещал руководителю предприятия «решить вопрос» о не наложении на него штрафов за нарушения, выявленные в ходе проверки.

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержали «на горячем» во время передачи ему следующего «транша».

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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